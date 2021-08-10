العراق يتصدر الدول العربية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا

2021/08/10 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت إحصائية شبه رسمية، الى أن أكثر من مئتي مليون ومئة وثمانين الف نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، بينما تسبب الفيروس بوفاة أربعة ملايين واربعمائة واثنين وأربعين الف وتسعمائة وواحد وعشرين شخصاً.وأوضحت الاحصائية أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر … Readmore

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