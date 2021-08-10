الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي للتباحث حول التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي في بغداد

2021/08/10 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الدولية والوضع الإقليمي الراهن.وناقش الطرفان خلال الاتصال التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون … Readmore

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