الولايات المتحدة تلزم جنودها بالتلقيح ضد كورونا - عاجل

2021/08/10 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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فرضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التطعيم الإلزامي بلقاح كورونا على الجنود الأميركيين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه "تم إلزام الجنود الأميركيين التلقيح الالزامي ضد كورونا بحلول منتصف ايلول المقبل".

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في 18 شباط 2021، أن نحو ثلث أفراد القوات المسلحة الأميركية، يرفضون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على الرغم من ارتفاع مستويات الإصابة بالفيروس في صفوفهم.

وجنّدت الحكومة أفراداً من القوات المسلّحة والحرس الوطني لمؤازرة الطواقم العاملة في الحملة الوطنية للتطعيم ضدّ كوفيد- 19 في جميع أنحاء البلاد.

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