القبض على متهمين احدهما بالارهاب واخر بالايذاء العمد بميسان

2021/08/10 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على متّهمين أحدهما مطلوب بجريمة الارهاب والأخر بالايذاء العمد.وقال بيان لمديرية شرطة ميسان أن مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية اعتقلت متهما مطلوبا للعدالة وفق المادة (٤/١) من قانون مكافحة الارهاب ، ومتهما وفق المادة (٤١٣ الايذاء العمد) ، وذلك خلال تدقيق أسماء المطلوبين في الحواسيب الأمنية"./انتهى

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