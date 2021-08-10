2021/08/10 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد الباحث الاستراتيجي هاني عاشور مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار..نقلة نوعية في العلاقات العربية والاقليمية مع العراق.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : انعقاد هكذا مؤتمر يمثل نقلة نوعية في العلاقات العربية والاقليمية مع العراق فهو يؤسس لمبدأ التعاون اولا ثم يعطي للعراق دورا استراتيجيا في المنطقة. واضاف عاشور ان : المؤتمر يعطي للدول المشاركة فرصة للتفاهم بعد تقاطعات حدثت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية .واوضح ان : احتضان العراق لهذا المؤتمر يعطي دورا رياديا له وحجما كبيرا بين هذه الدول خاصة ونحن نعيش عصر التكتلات والتعاون والتجمعات الاقتصادية بين الدول على أسس التجمعات الاقتصادية.ومن المقرر ان تستضيف العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي مؤتمر قمة دول الجوار .../انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاني عاشور لـ / نينا / : مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار..نقلة نوعية في العلاقات العربية والاقليمية مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاني عاشور لـ / نينا / : مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار..نقلة نوعية في العلاقات العربية والاقليمية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).