2021/08/10 | 10:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعو المثنى يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية وجدولة ديونهم للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/10 | 10:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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