إيران تعلق تصدير الكهرباء للعراق

2021/08/10 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لشركة ادارة الكهرباء الايرانية، مصطفى رجبي مشهدي، الثلاثاء، تعليق تصدير الكهرباء للعراق، عازيا ذلك إلى "سد احتياجات البلاد داخليا".

وقال مشهدي، اليوم، (10 اب 2021)، انه تم تعليق تصدير الكهرباء للعراق، مبينا ان ذلك يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا، بحسب وكالة فارس الايرانية.

وأضاف، انه في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير الى 150 ميغاواط.



(تنتهي السنة الجارية 20 مارس/آذار 2022).

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