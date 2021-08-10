من هو النائب .. وما هي صفاته ومميزاته - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/10 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي عندما كانت أوروبا تعيش في ظلام وظلم حكم الكنيسة والشعب يعيش معاناة مزدوجة من الكنيسة ومن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان في العمل والطغيان واستبداد الكنيسة وظلمها ظهر مفكرون وفلاسفة يدافعون عن حقوق الشعب في حياة حرة كريمة فكان الفيلسوف الانكليزي توماس هوبز قال : إن الإنسان مطبوع على حب الذات الإنسانية نتيجة فساد المجتمع وأصبح الإنسان ذئب لأخيه الإنسان ..



فرد عليه الفيلسوف السويدي جان جاك روسو : إن ظلم ا ......





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