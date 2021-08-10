2021/08/10 | 11:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، وفاة 5 اشخاص جراء اندلاع 31 ‫حريقا على مستوى الغابات في 14 ولاية.

وقال محافظ الغابات لولاية تيزي وزو الجزائرية، واد محمد يوسف، أن عدد ضحايا الحرائق التي تشهدها الولاية منذ أمس الاثنين ارتفع إلى 5 وفيات، وفق تلفزيون "النهار".

وفي حديث للتلفزيون الجزائري، أوضح يوسف أن الوضع جراء الحرائق التي مست غابات ولاية تيزي وزو "خطير جدا".

وفي مساء أمس الإثنين، اندلعت حرائق هائلة على مستوى الغابات في العديد من ولايات الجزائر، حيث تم تسجيل 31 ‫حريق غابةعبر 14 ولاية، بحسب مصلحة الحماية المدنية.

وأشار تلفزيون "النهار" إلى أن المناطق التي شبت فيها الحرائق هي: "4 حرائق في جيجل، وحريقان في البويرة، وحريقان في سطيف، وحريقان في خنشلة، وحريقان في قالمة، وحريقان في بجاية، وحريق عبر كل من ولايات برج بوعريريج، وبومرداس، وتيارت، والمدية، وتبسة، والبليدة وولاية سكيكدة".

وكانت السلطات التركية أعلنت سيطرتها على كافة حرائق الغابات في البلاد، باستثناء موقعين.

وبحسب تغريدة لوزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، على "تويتر"، أمس الاثنين، لم تتم السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاغيز بولاية موغلا بغرب البلاد.

وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء براَ وجوا للسيطرة على الحريقين.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تركيا.. دولة عربية تشهد 31 حريقا في 14 ولاية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تركيا.. دولة عربية تشهد 31 حريقا في 14 ولاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).