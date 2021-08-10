إيران تعلق تصدير الكهرباء الى العراق لسد الاحتياجات المحلية للبلاد

2021/08/10 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لشركة ادارة الكهرباء الايرانية مصطفى رجبي مشهدي، تعليق تصدير الكهرباء للعراق، بحسب وكالة انباء فارس الايرانية.وقال مشهدي، إن “تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا”.واضاف، أنه “في السنة المالية المنتنهية 20 مارس/آذار 2021، تم … Readmore

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