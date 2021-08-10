توفير عجلات للعراقيين العالقين على ابواب اوروبا

2021/08/10 | 11:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد سفارة جمهورية العراق لدى مينسك يوفر عجلات لنقل العالقين الراغبين بالعودة الى العراق.

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