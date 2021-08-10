غوغل تستعد لطرح هاتف يعمل على شبكات الجيل الخامس

2021/08/10 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن غوغل ستكشف الشهر القادم عن أحدث هاتف طورته ليعمل مع شبكات 5G.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Pixеl 5a سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 ، أبعاده (144/70.4/8) ملم، وزنه 151 غ، وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6 بوصات، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، معدل ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 432 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 765G 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثنائية العدسة بدقة (16+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحصل الهاتف على مساح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB Type-C 3.1، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4080 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السلكي السريع باستطاعة 18 واطا والشحن اللاسلكي باستطاعة 12 واطا.

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