2021/08/10 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يكثف إجراءاته الأمنية في نينوى لحماية أبراج نقل الطاقة المركز الخبري الوطني.

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