الحلبوسي يهنئ الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

2021/08/10 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

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هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال الحلبوسي على تويتر أتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي والأمة الإسلامية بخالص التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلين المولى الكريم أن يجعله عام أمن واستقرار، وأن يحفظ شعبنا وأمتنا وشعوب العالم أجمع.

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