وزير خارجية العراق يصل طهران لتسليم رسالة من الكاظمي إلى رئيسي

2021/08/10 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الايرانية طهران، لتسليم رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت (بغداد اليوم)، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له وصل اليوم، إلى طهران، وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين".وأضاف البيان، أن وزيرها "سيناقش مواضيع تخص العلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة المُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لرئيس الإيراني لحضور إجتماع القمة لدول الجوار العراقي".وأضاف: "يرافق الوزير مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّة احسان العوادي".

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