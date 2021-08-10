ما الأسباب؟.. إيران تعلق تصدير الكهرباء للعراق

2021/08/10 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تعليق تصدير الكهرباء للعراق.ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الثلاثاء عن مصطفى رجبي مشهدي القول إن “تعليق الصادرات جاء لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا”.وأوضح أنه في السنة المالية المنتهية في 20 آذار/مارس 2021، تم تصدير نحو ألفي ميجاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصديري.

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