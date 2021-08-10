وزير الخارجية يصل الى طهران حاملا معه رسالة

2021/08/10 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وزير الخارجية فؤاد حسين قبل قليل إلى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية.وقال مصدر مطلع أن “حسين يحمل معه رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين”.ويوم أمس في سؤال حول دعوة إيران إلى مؤتمر إقليمي في بغداد كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن وزير الخارجية العراقي سيزور طهران ولا نتسرع حول مضمون …

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