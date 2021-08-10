وزير الخارجيَّة يصل طهران لتسليم رئيسي دعوة من الكاظمي لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي

2021/08/10 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء الى طهران لاجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين.ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، وصل حسين اليوم الثلاثاء (10 آب 2021)، إلى طهران، وسيلتقي الوزير العراقي في طهران، نظيره الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولين ايرانيين … Readmore

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