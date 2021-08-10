2021/08/10 | 11:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة النجف تستعد للتعاقد مع لاعبين جدد بينهم محترفون

اكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف، رضوان الكندي، الاثنين ان الإدارة تستعد للتعاقد مع لاعبين جدد بينهم محترفون على مستوى عال.

وقال الكندي في بيان، "نطمئن جماهيرنا الرائعة ان خطوات بناء فريقنا الكروي مدروسة وتسير وفق ما مخطط لها"، مؤكداً أن "طموحنا ان يكون ملبيا لطموحات الشارع الرياضي النجفي".

وأضاف الكندي أن "ركائز مهمة في الطريق للانضمام للفريق والاتفاق معهم مجرد وقت ومنهم محترفون على مستوى عالٍ وجار العمل على تعويض المغادرين".

وتابع الكندي أن "النادي سيشهد حراكاً إدارياً مهماً للنهوض به واستغلال امكانياته"، مبيناً أن "اللجان المشكلة باشرت اعمالها بالنادي وشخصيا نحن على تواصل معها على مدار الساعة".

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