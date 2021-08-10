عمليات بغداد تطيح بـ20 متهما في قاطعي الكرخ والرصافة (صور)

2021/08/10 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على (20) متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ارهابيون في قاطعي الكرخ والرصافة.

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