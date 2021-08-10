الجامعة التكنولوجية تصدر بيان بشأن الحريق فيها والأضرار

2021/08/10 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الجامعة التكنولوجية في بغداد، الثلاثاء، السيطرة على حريق، اندلع في الجامعة، فيما لفتت إلى أن الامتحانات لا تزال مستمرة فيها.وذكر إعلام الجامعة، في بيان “النور نيوز” نسخة منه، أن “حريقا صغيرا اندلع في إحدى القاعات الامتحانية في الهندسة المعمارية، قبل نصف ساعة من اداء الامتحان”.واوضحت، أنه “تمت السيطرة عليه بالكامل ولا توجد …

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