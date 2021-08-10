ایران تعليق تصدير الكهرباء للعراق

2021/08/10 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن المدير التنفيذي لشركة ادارة الكهرباء الايرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.وأوضح مصطفى رجبي مشهدي، أن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.واستطرد أنه في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير الى 150 ميغاواط.(تنتهي السنة الجارية …

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