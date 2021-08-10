المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما “لا علاقة لها” بالمخطط ضد سفير البلاد قي الأمم المتحدة

2021/08/10 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل الإعلام البورمية الرسمية الثلاثاء أن المجموعة العسكرية “لا علاقة لها” في المخطط المزعوم الذي استهدفت كياو مو تون سفير بورما لدى الأمم المتحدة والمعارض الشرس للنظام العسكري.وكتبت صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” الحكومية الثلاثاء نقلا عن … Readmore

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