مدير السي آي إيه يزور إسرائيل والضفة الغربية

2021/08/10 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الثلاثاء زيارة تستمر ثلاثة أيام تشمل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة على ما أفاد مسؤولان إسرائيلي وفلسطيني، وسط تصاعد التوترات بين الدولة العبرية وإيران.وذكر موقع “واللا نيوز” الإخباري الإسرائيلي، … Readmore

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