سقوط 5 عواصم إقليمية في يد طالبان.. وعاصمتان أخرتان تحت ضغط شديد

2021/08/10 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد كانت 5 أيام سيئة بشكل مذهل لقوات الأمن والحكومة الأفغانية بعد 20 عامًا من الحرب في أفغانستان.ابتداء يوم الجمعة، عندما سقطت عاصمة الإقليم، زارانج، في أيدي طالبان، انخفض إجمالي 5 عواصم بنهاية يوم الاثنين مع تعرض مدينتين أخريين لضغوط شديدة.

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