النزاهة والثقافة تبحثان تعزيز المساءلة وسبل إخضاع المجتمع للقانون

2021/08/10 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء الساعدي، الثلاثاء، مع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، سبل توطيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

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وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (10 اب 2021)، انه "خلال اللقاء الذي عُقِدَ في مقرِّ الهيئة، بحث الطرفان سبل تعزيز وتوطيد أواصر التعاون بين الهيئة والوزارة، واستثمار الإمكانيَّات المتوفرة في نشر ثقافة النزاهة وحماية المال العام، وتعزيز ثقافة المساءلة والخضوع للقانون بين أوساط المُجتمع المُختلفة، وتوطيد ثقة المواطن بمَّؤسَّسات الدولة".

وتبادل المجتمعون "وجهات النظر بصدد الاستراتيجيات المرسومة والمشاريع المستقبليَّة، وتحديد ميادين العمل المُشتركة، وإمكانية تبادل الخبرات، وعقد ورش العمل التي تفضي إلى تطوير قدرات ملاكات الهيئة والوزارة، ولا سيما في الجانب الوقائيِّ والتوعويِّ الإرشاديِّ؛ استجابةً لما نصَّ عليه قانون الهيئة النافذ".

واشار البيان إلى أنَّ "المادَّة (3)/ ثالثاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع تضمَّنت مُساهمة الهيئة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، عن طريق تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاسـتقامة والنزاهـة الشخـصيَّة واحتـرام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامَّـة للتوعية والتثقيف".

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