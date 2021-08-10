العراق يدعو إيران للمشاركة في مؤتمر دول الجوار

2021/08/10 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين ،اليوم الثلاثاء، الى طهران لتسليم دعوة الكاظمي لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان له إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل والوفد المُرافق له إلى طهران وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين” ،مبيناً أنه “سيناقش مواضيع تخص العلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة المُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس الإيراني لحضور اجتماع القمة لدول الجوار العراقي”.وأضاف: “ويرافق الوزير مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّة احسان العوادي”.

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