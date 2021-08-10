جدل طبي في بريطانيا حول الحاجة لللقاح المعزز ضد كورونا

2021/08/10 | 12:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إلى وقف عالمي للجرعات المعززة حتى نهاية سبتمبر على الأقل لضمان تحويل إمدادات اللقاح الثمينة إلى البلدان الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

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