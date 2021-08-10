2021/08/10 | 12:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الايرانية طهران، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية.وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له وصل إلى طهران اليوم، وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين.وأضاف البيان أن الجانبين […]

ظهرت المقالة “قمة بغداد”..



مبعوث الكاظمي يحط في طهران أولاً على الايام نيوز.

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