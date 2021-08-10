2021/08/10 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن آلية تنقل وفد المراقبين الدولين أثناء رصد العملية الانتخابية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “اللجنة الامنية العليا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آلية تنقل المراقبين الدوليين لرصد العملية الانتخابية في العراق المركز الخبري الوطني.

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