وزير الكهرباء يعلّق على إيقاف تجهيز إيران الطاقة الكهربائية للعراق

2021/08/10 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق وزير الكهرباء، عادل كريم، اليوم الثلاثاء، على ايقاف تجهيز إيران الطاقة الكهربائية الى العراق.

وقال كريم، لـ(بغداد اليوم)، إن "اسباب عدم اعطاء تجهيز ايران للعراق بالكهرباء تعود لانخفاض كميات المياه ما أدى بقلة تجهيز طاقة الكهرباء بالمحطات الهايدروليكية لديهم ماتسبب بأنقطاعها".

وأضاف، ان "الكهرباء من الجانب الايراني معدومة تماما وهم لديهم المبررات بحسب ما اوصله لنا سفيرهم في العراق، وبالتالي ان الجانب الايراني فقد كميات من الميكا واط ماجعل استحالة تجهيز العراق حاليا من الخطوط الايرانية".

وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي، صباح اليوم، عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق، مبينا أن تعليق الصادرات جاء لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.

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