خبر سار بشأن درجات الحرارة.. تعرف على طقس العراق خلال الايام المقبلة

2021/08/10 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة بدءاً من يوم الجمعة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الطقس ليوم الثلاثاء في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، وسجلت درجة الحرارة في بغداد والانبار وكركوك 42 وسجلت البصرة 49 درجة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س، وتنشط نهاراً الى (20-30) كم س، مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن، ومدى الرؤية (6-8) كم".وأضافت أن "الطقس ليوم الاربعاء والخميس سيكون صحواً ويتحول الى غائم جزئي ابتداء من الاقسام الغربية ،ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، والرياح في الاقسام الغربية جنوبية ستكون شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، وفي الاقسام الشرقية ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم".وأشارت الهيئة، الى أن "طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، في ما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س،ومدى الرؤية (6-8) كم".

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