الزبيدي يطالب بسرعة انصاف محاضري بغداد اسوة بباقي المحافظات

2021/08/10 | 12:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب السياسي المستقل ثائر منير الزبيدي رئاسة الوزراء بسرعة انصاف محاضري بغداد اسوة بباقي المحافظات .وقال في بيان اليوم ان : محاضري بغداد 2020 ينتظرون انصافهم من قبل رئاسة الوزراء بعد ان تم انصاف اقرانهم في المحافظات.واضاف الزبيدي ان : عدم انصافهم سيؤدي الى تصعيد غير مبرر في ظل قدرة الحكومة على انصافهم.وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا طالب رئيس الوزراء بشمول المحاضرين بالمجان بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2021./انتهى3

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