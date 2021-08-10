مظهر محمد صالح لـ / نينا / :العراق بحاجة لخطة عشرية وبرنامج أصلاح واقعي بشراكة القطاع الخاص 

2021/08/10 | 12:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان : العراق بحاجة لخطة عشرية وبرنامج أصلاح واقعي بشراكة القطاع الخاص.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : رسم خطة عشرية مع برنامج أصلاح واقعي بشراكة القطاع الخاص سيبدل الحياة الاقتصادية نحو استدامة التنمية التي ستتجه نحو الاستدامة المالية العامة بدلا من التهديد الريعي النفطي كمتغير خارجي يربط اقتصاد البلاد بمخاطر الاقتصاد العالمي وتقلباته في قطاع الطاقة.واضاف صالح ان : العراق بحاجة الى موازنة تنمية استثمارية تنهض بالناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وتغادر كابوس عوائد النفط واسعاره الى الابد.واوضح ان : بلادنا غنية بمواردها المادية والبشرية وهي بحاجة الى تمويل استثماري منتظم يحقق مستوى نمو يعادل ضعف نمو السكان الحالي ولاسيما في الزراعة والصناعة التحويلية بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص./انتهى3

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