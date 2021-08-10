بالوثيقة.. الصدر يصدر توجيهات تتعلق بـ'الشخصيات السياسية'

2021/08/10 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، منع حضور الشخصيات السياسية للمجلس العزاء الحسيني في الحنانة.وجاء في وثيقة حصل NRTعلى نسخة منها اليوم، (10 اب 2021)، انه "حسب توجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر، سيكون حضور مجلس العزاء الحسيني في الحنانة مقتصرا على الحضور الشعبي العام".

وأضافت: "ولا يسمح بحضور الشخصيات السياسية بمختلف عناوينها".

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