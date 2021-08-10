محاكمة إيراني في ستوكهولم متهم باعدامات جماعية أمر بها الخميني في إيران العام 1988  

2021/08/10 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة مؤيدة لمجاهدي خلق ضد النظام الإيراني في برلين في 10 تموز/يوليو 2021 © اف ب بول زنكين ستوكهولم (أ ف ب) – بدأت الثلاثاء في السويد محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية طاولت معارضين وأمر بها آية الله روح الله الخميني في صيف العام […]

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