الرشيد يصدر تعليمات جديدة للقرض الـ100

2021/08/10 | 13:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر إعفاء المقترضين الذين صرفت لهم قروض (100) راتب اسمي سابقا من تقديم رهن عقار.

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