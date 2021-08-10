منبئ جوي: أمطار رعدية تجتاح هذه المناطق يومي الاربعاء والخميس

2021/08/10 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الثلاثاء، أن تتعرض مناطق ومدن في

العراق إلى موجة من زخات الأمطار

الرعدية يومي الأربعاء والخميس.

وقال عطية في منشور عبر "فيسبوك"، إنه

"الثلاثاء 10 اب 2021 تتعرض ترك

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