استهداف جديد لخطوط الطاقة يتسبب بسقوط 7 أبراج في كركوك

2021/08/10 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الكهرباء الشمالية، اليوم

الثلاثاء، تعرض خطوط (كركوك – بيجي)

لعمل تخريبجي، تسبب بسقوط 7 أبراج ناقلة

للطاقة الكهربائية.

وذكراعلام الشركة العامة لنقل الطاقة

الكهربائية الشمالية في بيان تلقته

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