2021/08/10 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن إعداد خطط بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج الطاقة، فيما أعلنت عن الإطاحة بعدد من المتورطين في استهدافها.وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بعدد من المتورطين بإستهداف أبراج الطاقة في العراق المركز الخبري الوطني.

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