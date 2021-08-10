الداخلية تتوعد مروجي الشائعات والمحرضين على الكراهية

2021/08/10 | 14:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة الداخلية، عن إجراءاتها ضدّ مروجي الإشاعات والمحرضين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة تقدم الإسناد، في حال تقدمت وزارة الصحة بشكوى ضد شخص روج إشاعات على لقاح كورونا".

وأضاف أن "القانون يجرم التحريض على مؤسسات الدولة، لذلك فإن أي شخص يدير صفحة على مواقع التواصل تثير الطائفية والكراهية أو تحرض على العنف ضد طائفة أو حزب أو تجمع أو شخص، سيتم ملاحقته قانونيًا".

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