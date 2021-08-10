بالوثائق.. وزارة المالية تطلق المبالغ المخصصة لتعويض المتضررين في محافظة نينوى

2021/08/10 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت وزارة المالية المبالغ المخصصة لتعويض المتضررين في محافظة نينوى من احتلال داعش لمحافظتهم والعمليات التي رافقت تحرير المحافظة.

وحصلت التغيير على وثائق تشير الى موافقة الوزارة صرف التعويضات، مرفقة بأسماء المتضررين في جداول صادرة عن الوزارة، واكدت الوزارة ان المبالغ أطلقت استنادا الى قانون تعويض المتضررين، وضمن موازنة العام الحالي الفين وواحد وعشرين.

هذا وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد عقد اجتماعاً مع وزير المالية علي علاوي بشأن صرف الرواتب المدخرة للسنوات السابقة للموظفين في محافظة نينوى الذين أكملوا التدقيق الأمني، فضلاً عن صرف تعويضات المتضررين للمشمولين بقانون تعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

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