البارزاني وتولر يبحثان الأبعاد العامة للحوار الإستراتيجي بين واشنطن وبغداد

2021/08/10 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

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بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع سفير الولايات المتحدة لدى العراق، ماثيو تولر الأبعاد العامة للحوار الإستراتيجي بين واشنطن وبغداد.

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة، وكذلك تبادل الآراء حول مرحلة ما بعد الانتخابات في العراق والعلاقات بين الأحزاب الكردستانية والأحزاب العراقية.

هذا واكد تولر التزام بلاده بمساعدة العراق وإقليم كردستان، فضلا عن دعم قوات البيشمركة كردستان، وتحسين العلاقات بين بلاده والإقليم في مجالات الثقافة والأكاديمية والاقتصاد.

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