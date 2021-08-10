2021/08/10 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير ألأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ملفين مهمين بينهما الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم )، ان "بارزاني، إستقبل يوم 10/ آب / 2021 في صلاح الدين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ماثيو تولر"، لافتا الى انه "خلال اللقاء الذي حضره القنصل الأمريكي في أربيل، أشاد السفير ألأمريكي لدى العراق بثقافة التعايش و التسامح بين المكونات الدينية المختلفة في إقليم كردستان، معبراً عن شكره للمؤسسات والدوائر في الإقليم على حمايتها لهذا التعايش".

وأضاف انه "جرى بحث الأبعاد العامة للحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وأكد السفير الأمريكي تجديد التزام بلاده بمساعدة العراق وإقليم كردستان، فضلا عن دعم قوات بيشمركة كردستان، وتعزيز العلاقات بين بلاده والإقليم في المجالات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية".

وأشار الى انه "في محور آخر من الإجتماع تم تسليط الضوء على العملية السياسية، وحياة المواطنين العراقيين وظروفهم المعيشية، والتحديات التي تواجه الانتخابات العراقية المقبلة، وكذلك تم تبادل الآراء حيال مرحلة ما بعد الانتخابات في العراق والعلاقات بين الأطراف الكردستانية والأطراف العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني وتولر يبحثان ملفين مهمين بينهما الحوار الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني وتولر يبحثان ملفين مهمين بينهما الحوار الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).