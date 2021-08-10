تعرّف على أسعار صرف الدولار في كردستان العراق - عاجل

2021/08/10 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستانتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بحسب ما وصل اليه في صيرفات إقليم كردستان.وبلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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