2021/08/10 | 14:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توجيهاً جديداً بشأن المركبات التي تسير دون لوحات.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “يمنع منعاً باتاً تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل أو التي تضع لوحات ورقية”.وأشارت الى ان “مفارزها ستباشر بالمحاسبة المشددة وحجز المركبات المخالفة لحين إكمال إجراءات …

ظهرت المقالة المرور تصدر توجيهاً بشأن المركبات دون لوحات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر توجيهاً بشأن المركبات دون لوحات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر توجيهاً بشأن المركبات دون لوحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).