رئيس اركان الجيش يؤكد من الموصل اهمية اعداد خطط لمنع تكرار تفجير ابراج خطوط الكهرباء في نينوى

2021/08/10 | 14:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/وصل رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارلله الى محافظة نينوى مع عدد من القادة العسكرين لتفقد القطعات الامنية ووضع خطط بديلة لحماية الابراج الخاصة بنقل الطاقة في عموم محاور محافظة نينوى.وقال يارلله في تصريح صحفي" نؤكد من الموصل على ضرورة وضع خطط لمنع تكرار تفجير الابراج لخطوط نقل الطاقة الكهربائية في عموم محاور مدينة الموصل".واضاف أن " محافظة نينوى شهدت تفجيرات في ابراج الطاقة الكهربائية الى جانب محافظات كركوك وصلاح الدين وغير ها .لذلك سيكون هناك خطط بديلة لحماية ابراج الطاقة من الاعمال الارهابية المسلحة "/انتهى

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