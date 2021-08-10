ديالى تعد خططا وقائية لمواجهة خطر كورونا في شهر محرم

2021/08/10 | 14:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعدت محافظة ديالى خططا وقائية محكمة لمواجهة خطر وباء كورونا خلال شهر محرم الحرام .وقال علي احمد مسؤول المواكب الدينية لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان 800 موكب حسيني ستشارك في احياء مراسم عاشوراء في عموم ديالى مبينا ان الاجراءات الوقائية تتضمن منع الاشخاص الذين يشتبه باصابتهم بفايروس كورونا من دخول مواكب ومجالس العزاء الحسيني والزام المواكب الخدمية باتباع الشروط الوقائية الصحية الى جانب منع التجمعات في الاماكن المغلقة ./انتهى

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