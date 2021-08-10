2021/08/10 | 14:24 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 10 أغسطس 2021 | 02:20 مساءً

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المباشرة بمشروع تطوير وتأهيل تقاطع المدخل الشمالي لمدينة الرمادي

أعلنت مديرية بلدية الرمادي، الثلاثاء ، عن المباشرة بمشروع تطوير وتأهيل تقاطع المدخل الشمالي على الطريق الدولي السريع، بالإضافة إلى أعمال تبليط شوارع حي المعلمين.

وقال مدير بلدية الرمادي عمر دبوس، إنه "بإشراف ميداني من قبل محافظ الانبار علي الدليمي، تمت المباشرة بمشروع تطوير رمبات الطريق الدولي السريع المدخل الشمالي لمدينة الرمادي، والتي تقدر بمساحة ستين ألف مربع".

وبيّن دبوس، أن "المدخل الشمالي لمدينة الرمادي سيكون مستقبلاً هو الخط الدولي السريع، وسيستمر العمل فيه على قدم وساق، ليكون مشروعاً إضافياً لمشاريع الأنبار من الناحيتين العمرانية والخدمية، وإضفاء جمالية لمدخل مدينة الرمادي".

وأضاف دبوس، أن "أعمال تبليط الشوارع انتقلت أيضاً إلى حي المعلمين في مدينة الرمادي، وشرعت الآليات بعملها لحين إكمال تبليط الحي بشكل كامل".

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