احذر زيارتها بمفردك ..

2021/08/10 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جنوب شرق البلاد، تقع واحدة من الصحاري شديدة الحرارة والجفاف في العالم، إذ تمتد عبر ثلاث مقاطعات في خراسان وسيستان وبلوشستان وكرمان، مغطيةً حوالي 10 في المائة من مساحة إيران.

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